“دوري المحترفين الإماراتي” يُستأنف في أغسطس

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن عودة النشاط الرياضي ودوري الخليج العربي في أغسطس المقبل كموعد مبدئي، وذلك ضمن خطة استئناف النشاط الكروي عقب التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا في مارس الماضي.

وعبر بيان رسمي، أكد الاتحاد أنه استقر على عودة الدوري بعد تشاوره مع رابطة المحترفين على أن تستأنف المنافسات في أغسطس المقبل كإجراء مبدئي لخطة العودة للمسابقات، وذكر البيان أن الاتحاد سيُقيّم الوضع مع الجهات المختصة ووزارة الصحة بالتحديد بصورة مستمرة إضافة إلى تواصله مع الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتبقت سبع جولات من عمر دوري الخليج العربي حيث من المتوقع أن يستكمل الموسم في سبتمبر المقبل لحسم مصير اللقب والفرق الصاعدة من دوري الدرجة الأولى والهابطين وانطلاق الموسم الجديد بعده بصورة مباشرة.

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