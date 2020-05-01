الجزائر تعلن تعليق النشاط الرياضي حتى منتصف مايو

أعلنت وزارة الرياضة الجزائرية تمديد تعليق الأنشطة الرياضية إضافة إلى إغلاق المنشآت والصالات الرياضية حتى الرابع عشر من مايو المقبل وذلك ضمن خطة الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الرياضة الجزائرية بأن استمرار تعليق جميع الأنشطة جاء بقرار من رئيس الوزراء والمتعلق بتمديد فترة الحجر الصحي إضافة إلى مجمل التدابير الوقائية المرافقة لمدة تصل إلى أسبوعين آخرين من الثلاثين من أبريل الجاري وحتى الرابع عشر من مايو المقبل .

وكانت النشاطات الرياضية في الجزائر قد توقفت في السادس عشر من مارس الماضي تماشيا مع التدابير المتبعة من قبل السلطات للحد من تفشي فيروس كورونا ليتواصل تجميد النشاط الرياضي لشهرين متتاليين .

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