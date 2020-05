الحكومة البرتغالية تعلن عودة الدوري بدون جمهور

أعلن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا عن عودة منافسات الدوري المحلي في نهاية مايو الحالي بدون حضور الجمهور وذلك عقب التوقف لفترة بسبب تفشي فيروس كورونا .

وأوضح كوستا بأن استئناف منافسات الموسم الذي توقف قبل نهايته بعشرة جولات سيتم بدون حضور الجمهور داخل الملاعب، حيث ستقتصر عودة المنافسات على دوري الدرجة الأولى.

وكان الدوري البرتغالي قد توقف في الثاني عشر من مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا .

ويتصدر بورتو ترتيب الموسم برصيد ستين نقطة بعد مرور أربعة وعشرين جولة بفارق نقطة واحدة عن بنفيكا .

