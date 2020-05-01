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النيراتزوري يحدد قيمة سكرينيار في الميركاتو

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حدد نادي إنتر ميلانو السعر المطلوب للتخلي عن خدمات مدافعه السلوفاكي ميلان سكرينيار الذي يعتبر أحد الأهداف الرئيسية للأندية الأوروبية الكبرى وفي مقدمتهم برشلونة ومانشستر سيتي .

وأوضح إنتر ميلانو عبر تصريحات نشرت على موقع كالتشيو ميركاتو بأن الإدارة ستكون مستعدة للتخلي عن سكرينيار خلال الميركاتو الصيفي في حال تلقى عرضا من الأندية يبلغ أعلى من 70 مليون يورو.

وبحسب الموقع المتخصص في سوق الانتقالات فإن اهتمام مانشستر سيتي بالمدافع السلوفاكي لن يكون هو الأبرز بسبب العقوبة المسلطة عليه مؤخراً من الاتحاد الأوروبي التي قد تخرجه من سوق الانتقالات للموسم الحالي.

وتعاقد الإنتر مع سكرينيار البالغ 25 عاماً في صيف 2017 قادماً من سامبدوريا مقابل 34 مليون يورو حيث يقدم اللاعب أفضل مستوياته ويعد أحد أهم الدعائم في تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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