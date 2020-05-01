إتحاد الكرة يتخذ قرار الصمت وسط “زحمة كورونا”

تقرير 218

في زحمة كورونا التي باتت تخطف الأنظار هذه الأيام في العالم أجمع هناك اتحادات عالمية تسعى جاهدة لاستئناف نشاطاتها وقامت بمبادرات إنسانية تجاه بلدانها حتى تنتهي الأزمة الحالية بأقل الأضرار الممكنة.

وفي خضم هذه الأخبار المتسارعة اتخذ اتحاد كرة القدم في ليبيا قرار الصمت، فالخطابات الموجهة هذه الأيام من الاتحاد الأفريقي للاتحادات الأهلية بتقرير مصير بطولاتها وتحديد مواعيد مبدئية لعودة النشاطات واستكمالها أمر لا يعني المكتب التنفيذي وأعضاءه خاصة وأن نشاط كرة القدم في البلاد متوقف منذ عام دون حلول تذكر.

نقطة أخرى تثير التساؤل دون أي إجابة متمثلة في غياب اتحاد كرة القدم عن المبادرات الإنسانية وهو المسؤول عن اللعبة الشعبية الأولى في البلاد، فأين إمكانياته في المرحلة الحالية، خاصة أن عدداً لاحصر له من الاتحادات الرياضية مثل المبارزة والرماية والسباحة قام مسؤولوها بتنظيم مبادرات تعقيمية ومساعدات إنسانية في هذه المرحلة الصعبة التي تشهدها البلاد.

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