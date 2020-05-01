جدول ترتيب الدوري الإيطالي في حال إلغاءه .. وميلان الخاسر الأكبر

سيكون نادى ميلان، الخاسر الأكبر في حال إلغاء الموسم الحالي من الدوري الإيطالي 2019 – 2020، إذا سارت الحكومة الإيطالية على نهج الحكومة الفرنسية، التي قررت إلغاء الموسم الحالي، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

استعرض موقع ” calcioefinanza” الإيطالي، شكل جدول ترتيب الدوري الإيطالي، حال تم إلغاء الموسم الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا، إذ سيتأهل الرباعي يوفنتوس، لاتسيو، إنتر ميلان وأتالانتا إلى دوري أبطال أوروبا، بعد احتلالهم المراكز الأربعة الأولى.

في المقابل سيتأهل روما ونابولي، إلى الدوري الأوروبي، بينما سيكون صاحب المركز السابع، من نصيب فريق هيلاس فيرونا، خاصة وأنه جمع 35 نقطة من 25 مباراة مثل بارما، ولكنه يتفوق بفارق الأهداف، بينما ميلان سيتراجع إلى المركز التاسع، رغم أن عدد نقاطه 36، لأنه جمعهم خلال 26 مباراة.

أما على مستوى الهبوط، فإن أندية سبال وبريشيا بالإضافة إلى ليتشي، ستودع الكالتشيو، رغم أن الأخير يتساوى مع جنوى في عدد النقاط، إلا أن جنوى يتفوق بفارق الأهداف.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 جولة.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحِماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

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