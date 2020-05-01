أندية الدوري الإيطالي توافق على استئناف المسابقة

أبدت جميع أندية الدوري الإيطالي الـ 20 موافقتها على استكمال منافسات الكالتشيو في الموسم الجاري 2019-2020، والمتوقف منذ شهر مارس الماضي لتفشى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ذكر موقع “فوتبول إيطاليا”، أن جميع الأندية صوتت بالموافقة على إكمال الموسم، في الاجتماع الطارئ الذي عقدته رابطة الدوري الإيطالي عبر الفيديو، على الرغم من التقارير التي كشفت في وقت سابق باقتراب إلغاء المسابقة بسبب الوباء العالمي على غرار العديد من الدوريات الكبرى ومنها الفرنسي.

وأضاف الموقع أن رابطة الدوري الإيطالي أكدت أن جميع الأندية وافقت على استئناف الموسم، على عكس ما كشفت تقارير سابقة بمعارضة ناديي تورينو وبريشيا على ذلك.

وأشار الموقع إلى أن الاجتماع شهد مناقشة قضية حقوق البث التلفزيوني وأيضا تقرر حصول أندية بولونيا وبارما وسبال وساسولو على إذن من منطقة إميليا رومانيا لاستئناف التدريبات في 4 مايو المقبل.

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