كريستيانو رونالدو متورط في نشر شائعات عن إصابة باولو ديبالا بكورونا

فجرت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، مفاجأة مدوية، بعدما ذكرت أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، متورط في نشر شائعات عن إصابة زميله بالفريق الأرجنتيني باولو ديبالا بفيروس كورونا.

وأثير خلال الأيام الماضية، جدلا واسعا بين جماهير كرة القدم، إثر انتشار أنباء تفيد بإصابة النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، بفيروس كورونا للمرة الرابعة، ولكن صديقة اللاعب كذبت تلك الأنباء من خلال حساباتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

الصحيفة الإيطالية أكدت أن أصدقاء رونالدو، هم من يقفون خلف شائعات إصابة ديبالا، من أجل تبرير رفض كريستيانو العودة إلى إيطاليا، إذ يقضي اللاعب وقته الحالي في جزيرة ماديرا البرتغالية.

ولا يرغب كريستيانو رونالدو في العودة خلال الوقت الحالي إلى فريقه يوفنتوس في ظل تفشي فيروس كورونا، حيث ينتظر تحديد موعد لعودة الدوري الايطالي أولا.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت في وقت سابق، إلى إمكانية اتخاذ قرار من قبل الحكومة الإيطالية، بإلغاء الموسم الحالي من الدوري، على نفس طريقة الحكومة الفرنسية، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 جولة.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية