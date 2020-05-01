3 قرارات من رابطة الدوري الانجليزي قبل عودة النشاط

اجتمعت رابطة أندية الدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة، لمدة 4 ساعات، من أجل مناقشة كيفية استئناف الموسم الحالي 2019 – 2020، من المسابقة، والتي توقفت في منتصف شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وأصدرت بيانا رسميا، أكدت فيه على التزامها باستكمال الموسم الحالي من البريميرليج، وفقا لإجراءات الحكومة البريطانية.

واستعرضت صحيفة “صن” الإنجليزية، القرارات التي اتفقوا عليها خلال اجتماع رابطة الدوري الإنجليزي، مع أعضاء أندية الدوري.

وجاءت القرارات التي اتفقوا عليها على النحو التالي:

1 -التأكيد على استئناف الموسم الحالي.

2 -إقامة المباريات بدون حضور جماهيري.

3 -بحث إمكانية لعب المباريات على ملاعب محايدة في مناطق بعيدة عن انتشار فيروس كورونا، مثل ملعب الإمارات في لندن والاتحاد في مانشستر وويمبلى في لندن.

وكانت صحيفة “ميرور” الإنجليزية، قد أشارت في وقت سابق إلى أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، منح الضوء الأخضر، لاستكمال الموسم الحالي من منافسات الدوري الإنجليزي.

أضافت الصحيفة أن، الخطة قائمة على 3 مراحل، إذ ستكون العودة التدريجية للتدريبات الفردية مع بداية شهر مايو، أولى الخطوات، ثم العودة للتدريبات بشكل كامل في الأسبوع الأخير من الشهر نفسه، وأخيرا استئناف المباريات في الأسبوع الثاني من شهر يونيو المقبل.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل التوقف الحالي بسبب تفشى فيروس كورونا.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة أن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية