أندية إيطاليا توافق بالإجماع على استكمال “السيريا آ”

وافقت جميع أندية الدوري الإيطالي على استكمال منافسات موسم “السيريا آ” الحالي والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في البلاد .

وبحسب موقع “فوتبول إيطاليا” فإن جميع الأندية صوتت بالإجماع على إكمال الموسم خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته أندية السيريا آ عبر الفيديو، وذلك بعدما كشفت عديد التقارير الصحفية الأيام الماضية إلغاء مسابقة الموسم الحالي على غرار الدوري الهولندي والفرنسي بسبب عدم السيطرة على فيروس كورونا .

وكشفت التقارير بأن كل الأندية بما فيها بريشيا وتورينو المعارضة خلال الفترة الماضية، وافقت على استئناف الموسم خلال الفترة التي سيعطى خلالها الضوء الأخضر من قبل الحكومة والاتحاد الإيطالي لكرة القدم .

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من القضايا بما فيها حقوق البث التلفزيوني خلال الموسم وحصول أندية بارما وساسولو وبولونيا وسبال على إذن من منطقة إميليا رومانيا للعودة لخوض التدريبات خلال الأسبوع الجاري .

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