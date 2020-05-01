الأهلي بنغازي يبحث تخفيض المرتبات لمواجهة تداعيات كورونا

بنغازي-العنوان

بحث مجلس إدارة نادي الأهلي بنغازي برئاسة خالد السعيطي تخفيض المرتبات وتقليص الكادر الوظيفي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

جاء ذلك في اجتماع مجلس الإدارة بنادي الأهلي بنغازي الذي عقد الأربعاء حيث تم مناقشة إعداد مخطط وتصور للفرق الرياضية خلال المرحلة القادمة واعتماد خرائط مقرات النادي بحي قاريونس وحي الزيتون ومنح الإذن بالبدء في تنفيذها .

كما تم الحديث عن آخر ما توصلت إليه الإدارة في ملف الاستثمار والقضايا القانونية المتعلقة به وتم مناقشة إعادة تشكيل الكادر الوظيفي للألعاب الرياضية والأكاديميات الخاصة بالنادي والبدء بأكاديمية كرة القدم .

وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على أن يتواصل مجلس الإدارة في عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة كافة الإجراءات المتفق عليها.