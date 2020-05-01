البوندسليغا تنتظر الموافقة الحكومية لعودة المنافسات

ستنتظر الأندية الألمانية حتى السادس من مايو المقبل لتحديد الموعد النهائي لعودة منافسات البوندسليغا بعد اجتماع المستشارة أنغيلا ميركل مع عدد من الوزراء الذي أفرز اجتماعاً آخر سيُقام بعد أسبوع سيتخذ فيه القرار النهائي.

واتفقت أندية البوندسليغا مع الرابطة قبل أسبوع على إمكانية عودة المنافسات في التاسع من مايو القادم وسط إجراءات طبية مكثفة ودون حضور الجمهور لاستكمال الموسم وإنقاذ الوضع الاقتصادي القابل للإنهيار.

وتعد وزارة العمل الفيدرالية ضمن المؤيدين لعودة نشاط الدوري في أقرب وقت ممكن بينما لم تعلق وزارة الداخلية حتى الآن على عودة المنافسات من عدمها.

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