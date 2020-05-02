مورينيو: عودة كرة القدم من مصلحة الجميع

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي أنه يفتقد كرة القدم ويرغب في رجوعها في أقرب فرصة ممكنة دون حضور الجمهور.

وشدد المدرب البرتغالي على ضرورة عودة الدوري الإنجليزي في الفترة القادمة لكي يساهم في انتهاء الأزمة وتنقية الأجواء العامة للناس ولو خلف الشاشات، مضيفاً أن استكمال مباريات الدوري الإنجليزي من مصلحة الجميع في المرحلة الحالية.

وتعتزم رابطة أندية البريميرليج إنهاء الموسم وعودته مجددا شهر يونيو القادم حتى تتفادى الأندية الإنجليزية الخسائر الاقتصادية الفادحة جراء التوقف الإجباري الذي فرضه فيروس كورونا منذ شهر مارس الماضي عقب تفشيه في غالبية دول العالم.

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