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العماري رئيسا للجنة المسابقات بالاتحاد العربي للكرة المصغرة

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقع اختيار الاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة على الليبي سالم العماري ليكون رئيسا للجنة المسابقات من خلال الاجتماع الذي تم خلال الساعات القليلة الماضية.

واستلم العماري ثالث حقيبة ليبية في الاتحاد العربي بعد ترشيح الثنائي محمد صالح الزعلوك رئيسا للجنة التحكيم، وتعيين محمد العبرة رئيسا للجنة التسويق والإعلان.

وتعتبر ليبيا من أكثر الدول العربية والأفريقية اهتماما بكرة القدم المصغرة حيث سبق أن نظمت منافسات بطولة أمم أفريقيا كما شارك المنتخب الوطني في منافسات كأس العالم التي استضافتها تونس قبل عامين ونصف

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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