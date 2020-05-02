نابولي يحدد موعد استئناف تدريباته

يطلق نابولي ابتداء من يوم الاثنين المقبل تدريباته استعدادا لاستكمال منافسات الدوري الإيطالي المتوقف إجباريا منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي تصريحات صحفية لرئيس منطقة كامبانيا فينشنزو دي لوكا التي ينتمي إليها نابولي قال إنه من أشد مناصري فكرة رجوع الفريق إلى التدريبات مضيفا في الوقت ذاته أنه تواصل مع رئيس النادي واطلع على خطة العودة المنتظرة.

واجتمعت أندية الدوري الإيطالي خلال الساعات الماضية واتفقت جميعها على التعاون بغية عودة المنافسات خلال شهر يونيو الماضي لتفادي الخسائر المالية الفادحة التي ستحدث إن تم الإلغاء.

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