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رابطة البريمرليغ تؤكد عزمها استئناف الموسم

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت رابطة أندية الدوري الإنكليزي الممتاز أنها تخطط لاستكمال الموسم الحالي وذلك بموافقة الحكومة البريطانية النهائية على استئناف المسابقة.

وأصدرت رابطة البريمرليغ بياناً أوضحت فيه أنه تم الاتفاق على أن رابطة اللاعبين والمدربين هي مفتاح العودة التدريجية وذلك عقب المشاورات المستمرة .

وأضافت الرابطة أن الأولوية هي صحة اللاعبين والمدربين وموظفي الأندية حيث لا تزال تدرس الخطوات لعودة التدريبات بشكل كامل إنما بتوجيهٍ وتحت إشراف حكومي.

وأشارت صحيفة ميرور إلى أن رئيس الوزراء بوريس جونسون منح الضوء الأخضر لاستكمال الموسم الحالي من البريمرليغ بضوابط متبعة بالتننسيق مع الجهات الصحية في بريطانيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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