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مؤشرات على إقامة بطولة أمريكا للتنس في موعدها

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة الكبرى للتنس أن الاتجاه يسير نحو الإبقاء على موعد البطولة في موعده رغم تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في البلاد.

وأشارت اللجنة إلى أن موعد البطولة المحدد سلفاً في 24 من أغسطس المقبل وحتى 13 من سبتمبر القادم سيكون نفسه ولن يتم تغييره حتى الآن، بعد التشاور مع كل الجهات المختصة.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن الجميع يعيش أجواء من الشكوك وربما تتغير الظروف بشكل متسارع بسبب انتشار كورونا لذلك سنضع بعض الضوابط قبل انطلاق البطولة لمواجهة المتغيرات حتى وإن أقيمت بدون حضور الجمهور.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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