مؤشرات على إقامة بطولة أمريكا للتنس في موعدها

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة الكبرى للتنس أن الاتجاه يسير نحو الإبقاء على موعد البطولة في موعده رغم تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في البلاد.

وأشارت اللجنة إلى أن موعد البطولة المحدد سلفاً في 24 من أغسطس المقبل وحتى 13 من سبتمبر القادم سيكون نفسه ولن يتم تغييره حتى الآن، بعد التشاور مع كل الجهات المختصة.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن الجميع يعيش أجواء من الشكوك وربما تتغير الظروف بشكل متسارع بسبب انتشار كورونا لذلك سنضع بعض الضوابط قبل انطلاق البطولة لمواجهة المتغيرات حتى وإن أقيمت بدون حضور الجمهور.

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