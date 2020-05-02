الساعدي لـ 218: الاستمرار في الاحتراف هدفي الأساسي

قال اللاعب الليبي محمد الساعدي المحترف في صفوف الخور القطري لكرة السلة في تصريحات خاصة لـ 218 إنه ينوي الاستمرار في رحلة الاحتراف خارج ليبيا ولا يرغب في العودة على المدى القريب لكي ينتهز الفرصة ويتمكن من تطوير إمكاناته الفنية.

وأضاف الساعدي أنه يعتز كثيرا بتجربته القصيرة مع فريق النصر في البطولة الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون خلال الأشهر الماضية وغادرها النصر في الأمتار الأخيرة.

ولم يخفِ الساعدي حنينه لناديه الأم الأهلي طرابلس مضيفا في الوقت ذاته أن نشاط كرة السلة في ليبيا إن عاد مجددا فسيعود لتمثيل فريقه في المستقبل.

وحول الحجر الصحي في المرحلة الحالية للوقاية من خطر فيروس كورونا قال الساعدي إنه ملتزم ويواصل تدريباته من المنزل بشكل يومي.

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