الاتحاد الآسيوي «ضغط وتقليص» لاستكمال مؤجلات الدوري

الاتحاد الآسيوي شهد مناقشات ومشاورات بشأن استكمال مؤجلات دوري الأبطال

توقفت منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020 بعد الجولة الثانية من دور المجموعات.

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يدرس ضغط وتقليص المباريات المؤجلة لبطولة دوري أبطال آسيا، من أجل استكمال المسابقة، بما يسهم في عدم التأثير على البطولات المحلية خاصة في غرب آسيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الاتحاد الرياضي”، يوم السبت، نقلا عن مصادر رسمية لها، لم تكشف عن هويتها، فإن الاتحاد الآسيوي شهد مناقشات ومشاورات بشأن استكمال مؤجلات دوري الأبطال.

وأوضحت الصحيفة: “وفق التصورات التي تتم دراستها حاليا في أروقة الاتحاد القاري، تم رفع مقترح جديد يتعلق بتعميم فكرة (البطولة المجمعة)، بألا تكون فقط في دور المجموعات، ولكن سيتم تنفيذها -أيضا- في مباريات ربع النهائي ونصف النهائي”.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الآسيوي يفكر جديا في إقامة هذين الدورين من مباراة واحدة لكل دور، بدل الذهاب والإياب، على أن تكون بنظام “البطولة المجمعة” ولكن على أرض محايدة، أو حتى غير محايدة، حيث لن يسمح بحضور الجماهير في المباريات المؤجلة بسبب الإجراءات الاحترازية التي ما زالت قائمة لمواجهة فيروس كورونا.

ورحب الاتحاد القاري بأداء مؤجلات دور المجموعات والذي سيكون بنظام البطولة المجمعة، في مطلع آب/أغسطس المقبل، لكن شريطة أن تؤكد الأندية المشاركة جاهزيتها.

وستكون هناك لائحة خاصة بالنظام الجديد للبطولة، خاصة ما يتعلق بتقليص مباريات الأدوار النهائية لتقام من دور واحد في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر المقبلين، بحسب الاتفاق مع الدوريات المختلفة عبر إدارة المسابقات القارية.

وتوقفت منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020 بعد الجولة الثانية من دور المجموعات، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أدى إلى تعليق معظم دوريات كرة القدم والأحداث الرياضية العالمية.

