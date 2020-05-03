قدامى اللاعبين يتذكرون تأسيس دوري ضريح عمر المختار

أخبار ليبيا24

نظم عدد من نجوم كرة القدم السابقين في مدينة بنغازي ذكرى انطلاق أول نسخة من أول مسابقة لكرة القدم الخماسيه والتي نظمت عام 1979، في ملعب ضريح عمر المختار وتواصلت لسنوات.

وشهدت المباراة التي أقيمت في ساحة معرض بنغازي الصناعي مشاركة لاعبين كبار أبرزهم لاعب القرن فوزي العيساوي و الظهير المميز علي البشاري و خالد الزاوي، و شطوح، عبدالله الفزاني، و رمزي الكوافي، وعلي عابد وناصر فكرون والشيباني ونخبة من قدامي الرياضيين.

ورغم الإجراءات التي تشهدها مدن ليبيا بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا إلا أن المتابعة كانت كبيرة من عشاق الرياضة في بنغازي.

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