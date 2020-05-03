ساسولو أول الأندية التي تعود للتدريبات في إيطاليا

أعلن نادي ساسولو أنه سيسمح للاعبيه بالعودة لخوض التدريبات بشكل فردي في ملاعب النادي المخصصة بمركز مابي بداية من غد الاثنين .

وأشار ساسولو إلى أن تدريبات الفريق ستعود بشكل فردي حيث سيتمكن اللاعبون من استخدام الصالات الرياضية المخصصة للنادي إضافة إلى غرف خلع الملابس خلال الفترة الحالية بما يتوافق مع قواعد التباعد الاجتماعي في حين سيتم حظر الوصول إلى المرافق الداخلية.

وأضاف ساسولو الذي يعد أول فريق في الدوري الإيطالي يعود لخوض التدريبات بأنه سيعقد بداية من صباح الاثنين جلسات فردية باستخدام 3 ملاعب مع وجود 6 لاعبين يتدربون خلال الساعة الواحدة في حين لن يحضر الطاقم الفني فيما سيكون الطاقم الطبي الطارئ للنادي مكثفاً.

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