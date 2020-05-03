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ساسولو أول الأندية التي تعود للتدريبات في إيطاليا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي ساسولو أنه سيسمح للاعبيه بالعودة لخوض التدريبات بشكل فردي في ملاعب النادي المخصصة بمركز مابي بداية من غد الاثنين .

وأشار ساسولو إلى أن تدريبات الفريق ستعود بشكل فردي حيث سيتمكن اللاعبون من استخدام الصالات الرياضية المخصصة للنادي إضافة إلى غرف خلع الملابس خلال الفترة الحالية بما يتوافق مع قواعد التباعد الاجتماعي في حين سيتم حظر الوصول إلى المرافق الداخلية.

وأضاف ساسولو الذي يعد أول فريق في الدوري الإيطالي يعود لخوض التدريبات بأنه سيعقد بداية من صباح الاثنين جلسات فردية باستخدام 3 ملاعب مع وجود 6 لاعبين يتدربون خلال الساعة الواحدة في حين لن يحضر الطاقم الفني فيما سيكون الطاقم الطبي الطارئ للنادي مكثفاً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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