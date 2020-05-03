روما يجهز “استراتيجية خاصة” لاستئناف التدريبات الجماعية

يجهز نادي روما لاستراتيجية خاصة من أجل استئناف التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة والتحضير لعودة الدوري الإيطالي.

وذكرت صحيفة كوريري ديللو سبورت أن ذئاب العاصمة الإيطالية أصبح جاهزاً للعودة إلى مركز تدريباته تريجوريا من جديد تحضيراً لمرحلة عودة نشاط كرة القدم في إيطاليا، وجهز نادي العاصمة الإيطالية مركز التدريب الخاص به بجميع الإجراءات الصحية والوقائية من أجل سلامة اللاعبين والحفاظ عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يجري روما فحوصات فيروس كورونا بشكل يومي للاعبي الفريق عقب انتهاء التدريبات وقبل العودة إلى منازلهم

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