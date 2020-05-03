تعليق منافسات تنس الطاولة حتى يوليو

أعلن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة تعليق جميع منافساته حتى نهاية يوليو المقبل على أقل تقدير وذلك في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا في عدد من دول العالم.

وذكر الاتحاد الدولي في بيان رسمي أن التمديد جاء حتى نهاية شهر يوليو المقبل حيث ستؤجل جميع أنشطة تنس الطاولة الدولية إلى ذلك الموعد بشكل استثنائي، وأضاف الاتحاد أنه شكّل لجنة لمراقبة الموقف عن قرب ودراسة موعد رسمي لعودة البطولات التي يأمل أن تنطلق في أغسطس المقبل.

ويبحث الاتحاد الدولي لتنس الطاولة خفض تكاليف النفقات لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتحديات المالية نتيجة تأثيرات ظروف أزمة كورونا.

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