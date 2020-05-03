اخبار الرياضة

تعليق منافسات تنس الطاولة حتى يوليو

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة تعليق جميع منافساته حتى نهاية يوليو المقبل على أقل تقدير وذلك في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا في عدد من دول العالم.

وذكر الاتحاد الدولي في بيان رسمي أن التمديد جاء حتى نهاية شهر يوليو المقبل حيث ستؤجل جميع أنشطة تنس الطاولة الدولية إلى ذلك الموعد بشكل استثنائي، وأضاف الاتحاد أنه شكّل لجنة لمراقبة الموقف عن قرب ودراسة موعد رسمي لعودة البطولات التي يأمل أن تنطلق في أغسطس المقبل.

ويبحث الاتحاد الدولي لتنس الطاولة خفض تكاليف النفقات لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتحديات المالية نتيجة تأثيرات ظروف أزمة كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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