مشاركة ليبية في البطولة العربية للكيك بوكسينغ للناشئين

أعلن الاتحاد الليبي للكيك والتاي بوكسينغ عن عدد المشاركين في البطولة العربية الأولى في الظل للناشئين والتي تقام عبر الإنترنت ويشرف عليها الاتحاد العربي للعبة.

وستشهد البطولة مشاركة ثلاثة عشر ناشئ من ليبيا وتم استحداث هذه البطولة بعد نجاح بطولة الكبار والتي أُقيمت الأيام الماضية وحظيت بمشاركة كبيرة من أبطال عدة دول عربية.

وتقضي البطولة بإرسال فيديو يظهر اللاعب من خلال إمكاناته وإتقانه لرياضة الكيك بوكسينغ ومن تم يتم تقييمه من لجنة مختصة يشرف عليها الاتحاد العربي للعبة والذي أكد أنه سيمنح جوائز مالية تشجيعية للفائزين في بطولة الظل.

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