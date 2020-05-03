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مشاركة ليبية في البطولة العربية للكيك بوكسينغ للناشئين

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الليبي للكيك والتاي بوكسينغ عن عدد المشاركين في البطولة العربية الأولى في الظل للناشئين والتي تقام عبر الإنترنت ويشرف عليها الاتحاد العربي للعبة.

وستشهد البطولة مشاركة ثلاثة عشر ناشئ من ليبيا وتم استحداث هذه البطولة بعد نجاح بطولة الكبار والتي أُقيمت الأيام الماضية وحظيت بمشاركة كبيرة من أبطال عدة دول عربية.

وتقضي البطولة بإرسال فيديو يظهر اللاعب من خلال إمكاناته وإتقانه لرياضة الكيك بوكسينغ ومن تم يتم تقييمه من لجنة مختصة يشرف عليها الاتحاد العربي للعبة والذي أكد أنه سيمنح جوائز مالية تشجيعية للفائزين في بطولة الظل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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