ريال مدريد يحدد موعد استئناف التدريبات الجماعية

حدد نادي ريال مدريد موعده النهائي لاستئناف التدريبات الجماعية للفريق الأول قبيل مرحلة عودة الليغا في الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة ماركا فإن لاعبي الفريق الملكي سيعودون إلى خوض التدريبات بشكل رسمي في الحادي عشر من الشهر الجاري حيث تبدأ مراحل التدريبات بشكل فردي ووفقاً للإجراءات الصحية الصارمة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد أنهى تجهيزات المدينة الرياضية ومركز التدريبات في فالديبيباس استعداداً لاستقبال اللاعبين وفق ما تتطلبه السلامة الصحية من المسافات بين اللاعبين وتقليل عدد الموظفين بالنادي.

وسيتم تقييم وضعية اللاعبين وإجراء اختبارات فيروس كورونا بشكل دوري قبل عودة التدريبات.

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