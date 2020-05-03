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ريال مدريد يحدد موعد استئناف التدريبات الجماعية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حدد نادي ريال مدريد موعده النهائي لاستئناف التدريبات الجماعية للفريق الأول قبيل مرحلة عودة الليغا في الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة ماركا فإن لاعبي الفريق الملكي سيعودون إلى خوض التدريبات بشكل رسمي في الحادي عشر من الشهر الجاري حيث تبدأ مراحل التدريبات بشكل فردي ووفقاً للإجراءات الصحية الصارمة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد أنهى تجهيزات المدينة الرياضية ومركز التدريبات في فالديبيباس استعداداً لاستقبال اللاعبين وفق ما تتطلبه السلامة الصحية من المسافات بين اللاعبين وتقليل عدد الموظفين بالنادي.

وسيتم تقييم وضعية اللاعبين وإجراء اختبارات فيروس كورونا بشكل دوري قبل عودة التدريبات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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