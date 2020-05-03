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المحترفون الليبيون على موعد مع عودة التدريبات في تونس

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيكون اللاعبون الليبيون المحترفون في تونس على موعد مع عودة التدريبات الجماعية انطلاقا من 16 مايو الجاري تمهيدا لعودة البطولة التونسية المحترفة منتصف يونيو المقبل

وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد أذنت بعودة التدريبات وسط شروط محددة أهمها أن الأسبوع الأول سيكون على الأندية إقامة تدريبات الفريق على مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 لاعبين فقط إضافة إلى فني واحد وكادر طبي واحد إضافة إلى موظفين فقط ويجب أيضا تعقيم جميع مرافق النادي بما في ذلك حجرة تغيير الملابس إضافة إلى إلزامية خضوع جميع اللاعبين للحجر الصحي داخل فنادق يحددها النادي.

وأضافت الجامعة أن البطولة ستكتمل في منتصف يونيو المقبل وستجرى المباريات المتبقية في العاصمة فقط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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