المحترفون الليبيون على موعد مع عودة التدريبات في تونس

سيكون اللاعبون الليبيون المحترفون في تونس على موعد مع عودة التدريبات الجماعية انطلاقا من 16 مايو الجاري تمهيدا لعودة البطولة التونسية المحترفة منتصف يونيو المقبل

وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد أذنت بعودة التدريبات وسط شروط محددة أهمها أن الأسبوع الأول سيكون على الأندية إقامة تدريبات الفريق على مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 لاعبين فقط إضافة إلى فني واحد وكادر طبي واحد إضافة إلى موظفين فقط ويجب أيضا تعقيم جميع مرافق النادي بما في ذلك حجرة تغيير الملابس إضافة إلى إلزامية خضوع جميع اللاعبين للحجر الصحي داخل فنادق يحددها النادي.

وأضافت الجامعة أن البطولة ستكتمل في منتصف يونيو المقبل وستجرى المباريات المتبقية في العاصمة فقط.

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