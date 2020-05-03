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هيئة الرياضة تتابع قرار تعليق الأنشطة الرياضية

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن حسين البوسيفي المكلف بمتابعة قرار إيقاف النشاط الرياضي لا يزال يتابع تطبيق القرار من عدمه.

وقال البوسيفي في تصريحاته للصفحة الرسمية إن تركيزه ينصب على إلغاء التجمعات والأنشطة الرياضية ودعا المناطق لعدم إقامة أي نشاط رياضي للحفاظ على سلامة المواطنين من فيروس كورونا الذي تفشى عبر العالم.

وتواصل الهيئة العامة للشباب والرياضة متابعتها لهذا القرار من خلال التواصل مع رؤساء الأندية ومسؤولي مكتب الشباب والرياضة في جميع مناطق ليبيا.

وكانت الهيئة العامة والشباب والرياضة بحكومة الوفاق قد قامت بتعليق النشاط الرياضي إلى أجل غير مسمى للوقاية من خطر فيروس كورونا شهر مارس الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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