توتنهام وآرسنال مرشحان للظفر بخدمات البرازيلي ويليان

قال لاعب تشيلسي البرازيلي وليان، إنه سيبقى في لندن وربما ينتقل إلى آرسنال وتوتنهام الإنجليزيين في الميركاتو المقبل.

وكان ويليان قد قرر في وقت سابق عدم تجديد عقده رفقة تشيلسي لا يرغب أيضا في العودة للبرازيل وهذا ما يمهد إمكانية بقائه في لندن.

وأضاف اللاعب في تصريحاته الصحفية أنه لم يتواصل مع البرتغالي جوزيه مورينهو مدرب توتنهام الذي سبق وأن أشرف على تدريبه في تشلسي قبل سنوات.

ويعد وليان هدفا للعديد من الأندية لما يمتلكه اللاعب البرازيلي من إمكانيات فنية كبيرة قدمها رفقة تشيلسي وشاختار دونستيك الأوكراني سابقا.

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