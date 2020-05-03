لاعب مونبلييه سامبيا يتخطى كورونا

أعلن نادي مونبلييه الفرنسي أن لاعبه جونيور سامبيا يتماثل للشفاء عقب إصابته بفيروس كورونا قبل أسبوع مضى.

ذكر النادي الفرنسي في بيان أن لاعبه بدا في وضع أفضل من الأيام الماضية ويقترب من مغادرة المستشفى.

وانتقل سامبا إلى مونبلييه عام 2017 ولم يتمكن من حجز مركز أساسي له في تشكيلة الفريق الفرنسي وبإصابته بفيروس كورونا أصبح أول لاعب في دوري الدرجة الأولى يتعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب قد أعلن قبل أيام استحالة عودة الدوري الفرنسي في هذه الفترة بسبب خطر فيروس كورونا ودعا الأندية للتفكير في الموسم المقبل الذي من المفترض أن ينطلق في شهر سبتمبر القادم.

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