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استئناف الدوري الكويتي في سبتمبر

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم تحديد 11 سبتمبر المقبل موعداً لاستئناف الموسم الحالي من الدوري الكويتي والذي توقف في بداية مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأصدر اتحاد الكرة الكويتي بياناً جاء فيه أنه وبالتنسيق مع لجنة المسابقات وبناءً على طلب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تم اتخاذ موعد في شهر سبتمبر المقبل لعودة منافسات الدوري واستئناف المسابقات المحلية بشكل رسمي .

وقال رئيس لجنة المسابقات فهد الهملان إن المباريات ستعود باللقاء المؤجل الذي سيجمع بين الكويت والنصر في 11 من سبتمبر، فيما سينتهي الموسم في بداية أكتوبر القادم

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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