استئناف الدوري الكويتي في سبتمبر

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم تحديد 11 سبتمبر المقبل موعداً لاستئناف الموسم الحالي من الدوري الكويتي والذي توقف في بداية مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأصدر اتحاد الكرة الكويتي بياناً جاء فيه أنه وبالتنسيق مع لجنة المسابقات وبناءً على طلب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تم اتخاذ موعد في شهر سبتمبر المقبل لعودة منافسات الدوري واستئناف المسابقات المحلية بشكل رسمي .

وقال رئيس لجنة المسابقات فهد الهملان إن المباريات ستعود باللقاء المؤجل الذي سيجمع بين الكويت والنصر في 11 من سبتمبر، فيما سينتهي الموسم في بداية أكتوبر القادم

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