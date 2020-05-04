مباراة استعراضية في بنغازي بمشاركة نجوم الأندية

استضاف ملعب نادي النصر في بنغازي مباراة ودية استعراضية جمعت بين أصدقاء فتحي الطلحي وأصدقاء أكرم الزوي.

وتمكن فريق فتحي الطلحي من الفوز بــ4 أهداف مقابل هدفين حيث تكون من مهند بوعجيلة وزياد العلواني وخالد مجدي وأحمد الحاسي ومعتز المهدي.

بينما ضم فريق أكرم الزوي فيصل البدري وأحمد الهرام وسفيان بن عمران ولاعب نادي الهلال السابق عصام معمر وسالم روما وعبدالرحمن العمامي.

ويحاول اللاعبون الليبيون في أكثر من مدينة تنظيم بعض المباريات الاستعراضية للحفاظ على لياقتهم البدنية قدر الإمكان جراء توقف نشاط كرة القدم في البلاد.

وأقيمت في الأيام الماضية مباراة استعراضية جمعت بين فريقي أصدقاء أحمد سعد وأصدقاء أكرم عياد وانتهت بفوز الأخير بملعب مدرسة يوسف بوكر.

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