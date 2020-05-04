اخبار الرياضة

انطلاق دوري شهداء الكرامة في الأبيار

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلق قبل أيام بمدينة الأبيار دوري شهداء الكرامة في نسخته الخامسة والذي يستضيفه ملعب حسن اقليوان بمشاركة عدد كبير من اللاعبين داخل المدينة وضواحيها وحضور الجمهور أيضا.

ولم ينطلق الدوري في نسخة هذا العام حتى تحصلت اللجنة المشرفة على التصريح بانطلاقه من قبل الجهات الأمنية في مدينة الأبيار مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان نجاح الدوري الذي يقام طيلة أيام شهر رمضان.

يشار إلى أن فيروس كورونا أربك حسابات منظمي البطولات الرمضانية بعد قرار هيئة الشباب والرياضة في وقت سابق بتعليق الأنشطة الرياضية إلى أجل غير مسمى للوقاية من خطره

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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