اختبارات كورونا للاعبي أتلتيكو مدريد

حدد نادي أتلتيكو مدريد الأربعاء المقبل موعداً لإجراء اختبارات فيروس كورونا على لاعبيه تمهيداً لاستئناف التدريبات بشكل رسمي في الثامن من الشهر الجاري.

وسيجري نادي العاصمة الإسبانية اختبارات فيروس كورونا على جميع اللاعبين على أن تظهر نتائج الفحوصات بعد يومين وفي حال جاءت جميعها سلبية فسيعلن النادي مباشرة التدريبات الجمعة المقبل، ومن الممكن أن يعود الروخي بلانكوس للتدريبات في 11 من الشهر الجاري بعد التدريبات الأولية للحصول على أيام راحة .

وكانت الحكومة الإسبانية قد سمحت للفرق العودة إلى التدريبات الفردية مجدداً بعد تخفيف إجراءات الإغلاق منذ اليوم وذلك بدخول البلاد المرحلة الثانية من فيروس كورونا حيث ستخضع جميع أندية الليغا لاختبارات الفيروس من قبل السلطات الصحية في الأسبوع الجاري.

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