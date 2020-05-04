اخبار الرياضة

اختبارات كورونا للاعبي أتلتيكو مدريد

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حدد نادي أتلتيكو مدريد الأربعاء المقبل موعداً لإجراء اختبارات فيروس كورونا على لاعبيه تمهيداً لاستئناف التدريبات بشكل رسمي في الثامن من الشهر الجاري.

وسيجري نادي العاصمة الإسبانية اختبارات فيروس كورونا على جميع اللاعبين على أن تظهر نتائج الفحوصات بعد يومين وفي حال جاءت جميعها سلبية فسيعلن النادي مباشرة التدريبات الجمعة المقبل، ومن الممكن أن يعود الروخي بلانكوس للتدريبات في 11 من الشهر الجاري بعد التدريبات الأولية للحصول على أيام راحة .

وكانت الحكومة الإسبانية قد سمحت للفرق العودة إلى التدريبات الفردية مجدداً بعد تخفيف إجراءات الإغلاق منذ اليوم وذلك بدخول البلاد المرحلة الثانية من فيروس كورونا حيث ستخضع جميع أندية الليغا لاختبارات الفيروس من قبل السلطات الصحية في الأسبوع الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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