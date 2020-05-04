الإنتر يستأنف التدريبات بإجراءات وقائية

أعلن نادي إنتر ميلانو استئناف التدريبات وذلك بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة اللاعبين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن لاعبي الإنتر سيعودون للتدريبات بداية من صباح الثلاثاء حيث من المقرر تقسيم التمارين على أربعة ملاعب خاصة في مركز سونيغ الخاص بالنادي على أن يتدرب كل أربعة لاعبين في ملعب واحد بالإضافة إلى حضور الجهاز الطبي والبدني خلال أيام التدريبات .

وعاد أغلب لاعبي الإنتر المحترفين إلى إيطاليا في الأيام الماضية حيث كان آخرهم التشيلي ألكسيس سانشيز والذي سينهي اليوم فترة الحجر الصحي المنزلي الخاصة به، وكانت عدة أندية قد حددت مواعيد التدريبات استعداداً لاستئناف الدوري الإيطالي المتوقف منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

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