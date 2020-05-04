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بدروش لـ 218: السلة الليبية تحتاج للاستمرارية لتحقيق الألقاب الخارجية

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال لاعب النادي الأهلي طرابلس لكرة السلة نسيم بدروش في تصريحات خاصة لـ218 إن المشاركات الخارجية للأندية تحتاج للاستمرارية وانتقاء المحترفين من مستوى عال لكي يتمكن فريق ليبي من تحقيق لقب عربي أو أفريقي.

وأضاف بدروش أنه يدرس حاليا في كلية الطب وتبقى عامان على تخرجه ومن هذا المنطلق قرر عدم خوض تجربة الاحتراف في الفترة الماضية على الرغم من بعض العروض التي تحصل عليها.

وحول فترة الحجر الصحي الحالية للوقاية من خطر فيروس كورونا أكد نجم كرة السلة الليبية أنه ملتزم بشكل كبير ولا يخرج إلا للضرورة القصوى كما يخوض تدريباته من المنزل ويرغب في الحفاظ على لياقته البدنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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