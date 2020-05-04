بدروش لـ 218: السلة الليبية تحتاج للاستمرارية لتحقيق الألقاب الخارجية

قال لاعب النادي الأهلي طرابلس لكرة السلة نسيم بدروش في تصريحات خاصة لـ218 إن المشاركات الخارجية للأندية تحتاج للاستمرارية وانتقاء المحترفين من مستوى عال لكي يتمكن فريق ليبي من تحقيق لقب عربي أو أفريقي.

وأضاف بدروش أنه يدرس حاليا في كلية الطب وتبقى عامان على تخرجه ومن هذا المنطلق قرر عدم خوض تجربة الاحتراف في الفترة الماضية على الرغم من بعض العروض التي تحصل عليها.

وحول فترة الحجر الصحي الحالية للوقاية من خطر فيروس كورونا أكد نجم كرة السلة الليبية أنه ملتزم بشكل كبير ولا يخرج إلا للضرورة القصوى كما يخوض تدريباته من المنزل ويرغب في الحفاظ على لياقته البدنية.

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