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انتهاء الأدوار التمهيدية لبطولة السرايا الحمراء

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت اللجنة التسييرية لرياضة التايكواندو عن انتهاء الأدوار التمهيدية للمتسابقين في بطولة السرايا الحمراء للبومزي والذي يشرف عليها نادي بلخير الرياضي.

وشهدت الأدوار التمهيدية للمسابقة التي تقام عبر الانترنت مشاركة عربية واسعة حيث نشرت الصفحة الرسمية للجنة التسييرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدة فيديوهات للمشاركين العرب من فئتي البنين والبنات من عدة دول منها المغرب وفلسطين والإمارات وغيرها.

وتعتبر البطولة التي تقام خلال الأيام الحالية الأولى من نوعها عبر الانترنت نظرا لتفشي فيروس كورونا حول العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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