الموافقة على إقامة نهائي كأس ملك إسبانيا بدون جمهور

وافق مجلس الاتحاد الإسباني لكرة القدم على رغبة كل من فريقي ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو بشأن خوض نهائي كأس ملك إسبانيا بدون حضور الجمهور فور عودة المنافسات المتوقفة.

وأعلن الاتحاد الإسباني أن الظروف الصحية والرياضية الراهنة في البلاد ستمنع حضور الجمهور في حال عودة النشاط الكروي في الشهر الجاري حيث تمت المصادقة على قرار إقامة نهائي كأس الملك في الموسم الحالي خلف أبواب مغلقة في الديربي الباسكي بين سوسيداد وبلباو.

وتابع الاتحاد الإسباني بأنه سيوضح آلية مخصصة لنهائي كأس الملك في الوقت المناسب وتحديد الملعب الذي ستلعب فيه المباراة، وأضاف البيان بأن طلب الناديين بإقامة النهائي بدون الجمهور لم يجد أي معارضة من كل المسؤولين عن المسابقة.

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