مانشستر يونايتد يوقف خطط توسعة أولد ترافورد

قرر نادي مانشستر يونايتد تأجيل توسيع ملاعب الأولد ترافورد لإضافة عدد من المقاعد لرفع نسبة استيعاب المدرجات لعدد إضافي خلال الفترة القادمة.

وأشارت صحيفة ديلي ميل إلى أن التأثير الاقتصادي نتيجة تفشي فيروس كورونا وتوقف العجلة الرياضية في بريطانيا كان له أثر كبير على تريث مانشستر يونايتد بإضافة 2700 مقعد جديد إلى مدرجات ملعبه منها 300 مقعد خاص للمشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن المتوقع أن يضع النادي الإنكليزي خطة بديلة في وقت لاحق لتوسيع ملعب الأولد ترافورد بتقييم من إدارة المشروعات بالنادي، وتوقف النشاط الرياضي في إنكلترا في بداية مارس الماضي في وقت بدأت فيه الأندية بالعمل على عودة التدريبات تحضيراً لعودة البريمرليغ.

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