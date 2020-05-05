هيئة الشباب” تتفقّد احتياجات المؤسسات الرياضية في نالوت

قام مسؤول إدارة المشروعات بالهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني محمد المجدوبي بتخصيص مساحة زمنية لزيارة المدينة الرياضية في نالوت ومقر فوج الكشافة وبعض الساحات الرياضية الشعبية.

وبحسب ما ذكرت الهيئة العامة للشباب والرياضية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن هذه الزيارة تمت بتكليف من قبل رئيسها الدكتور بشير القنطري للوقوف على النواقص واحتياجات المؤسسات الرياضية والشباب وإمكانية تطويرها في المستقبل القريب لخدمة الشباب الليبي في مختلف المناطق.

وعملت الهيئة العامة للشباب والرياضة طوال الفترة الماضية على تطوير العديد من المؤسسات الرياضية ضمن خطتها التي تهدف للاهتمام بالبنية التحتية.

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