صولة عقدي مع الرفاع ينتهي هذا الشهر

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف المحترف الليبي محمد صولة ان عقده ينتهي مع الرفاع البحريني الشهر الجاري منوها انه لم يتخذ حتى الآن قراره بشأن الرحيل أو البقاء.

وقال اللاعب أنا مع عودة الدوري والمنافسات جميعها، لكن بعد أن تنتهي أزمة كورونا مع الأخذ بالاحتياطات لمنع تفشي الوباء.

وتابع أمارس تدريباتي يومياً، وذلك للمحافظة على لياقتي البدنية، استعدادًا لعودة المنافسات في الفترة المقبلة.

وتحدث صولة عن تجربته مع منتخب ليبيا قائلا “الحمد لله كانت ممتازة وتم اختياري للمنتخب منذ عام 2016، ولازلت مستمراً، ضمن خيارات الطواقم الفنية، وطموحي أن أصبح لاعبا أساسيا وأقدم دائما الإضافة”.

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