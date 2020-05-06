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رئيس رابطة “الليغا”: نأمل عودة الدوري في يونيو

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس في تصريحات صحفية إنه يأمل عودة المنافسات في شهر يونيو القادم لإنهاء الموسم هذا الصيف.

وأكد تيباس على ضرورة استكمال الدوري الإسباني لأنه سيسهم في عودة الحياة إلى البلاد عقب تفشي فيروس كورونا واندلاع الأزمة شهر مارس الماضي. وأضاف أن الليغا ستلعب دورا كبيرا في انتعاش الاقتصاد في المرحلة المقبلة.

وأكمل رئيس رابطة الليغا أن صحة اللاعبين ومسؤولي الأندية من أولويات الجميع ومن هذا المنطلق سيتبع الجميع بروتوكولا صحيا صارما يشمل الفحوصات الطبية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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