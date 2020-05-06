رونالدو يعود إلى تورينو للالتحاق بيوفنتوس

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مدينة تورينو الإيطالية لكي يبدأ مرحلة الحجر الصحي ومن ثم يلتحق بتدريبات فريقه يوفنتوس استعدادا لاستئناف منافسات الدوري الإيطالي.

وانتقل النجم البرتغالي بطائرة خاصة إلى تورينو وواجه بعض الصعوبات عقب توقفه لساعات في مدريد بسبب قيود السفر المفروضة بين الدول هذه الفترة للوقاية من خطر فيروس كورونا الذي تفشى عبر دول العالم.

وكان النجم البرتغالي قد غادر إلى ماديرا بعد آخر مباراة خاضها رفقة يوفنتوس أمام الإنتر والتي انتهت بفوز متصدر الدوري الإيطالي بهدفين دون مقابل ليبدأ التوقف الإجباري مباشرة نتيجة تفشي فيروس كورونا حيث تعتبر إيطاليا أكثر الدول تضررا في العالم.

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