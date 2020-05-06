تأجيل جديد ينتظر بطولة رولان غاروس

يعمل منظمو رولان غاروس المفتوحة للتنس على تعديل جدول البطولة وسط تقارير عن احتمال تأجيلها لمدة أسبوع مرة أخرى.

وأجرى المنظمون لبطولة فرنسا المفتوحة مباحثات مع السلطات الفرنسية واتحاد التنس الدولي لتأجيل البطولة مجدداً حيث أكد المتحدث باسم الاتحاد الفرنسي للتنس أن اتخاذ قرار التأجيل جاء في مارس الماضي لتقام البطولة بين العشرين من سبتمبر والرابع من أكتوبر القادم.

وأشارت صحيفة لو باريزيان إلى أن البطولة ستقام على الملاعب الرملية بداية من 27 من سبتمبر القادم بعد أسبوع من الموعد المعد لانطلاقها، وتعرض قرار تأجيل البطولة من الاتحاد الفرنسي لانتقادات واسعة لأن المواعيد الجديدة تتعارض مع موسم بطولات الملاعب الصلبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية