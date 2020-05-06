مانشستر يونايتد يتبرع للكليات والمدارس في المدينة

أعلن مانشستر يونايتد تبرعه بمبلغ 300 ألف جنيه إسترليني للمدارس الثانوية والكليات لمساعدتها في التغلب على أزمة تفشي فيروس كورونا في الفترة الراهنة.

وأشارت صحيفة ديلي ميل إلى أن مؤسسة مانشستر يونايتد قررت التبرع بالمبلغ للمؤسسات الشريكة معها والمتمثلة في الكليات والمعاهد والمدارس الثانوية لمواجهة خطر فيروس كورونا، وتعهدت مؤسسة النادي بالتبرع بعشرة آلاف جنيه إسترليني لكل موقع لتوفير الغذاء والطاقة والأدوية والملابس ومعدات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من الأساسيات للأسر .

وتجمع مؤسسة مانشستر يونايتد شراكات مع الكليات والمعاهد والمدارس في تسعة من أحياء المدينة الكبرى حيث يعمل موظفوها بدوام كامل في المواقع طوال فترة الإغلاق لدعم الأطفال والعمال بصورة رئيسية.

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