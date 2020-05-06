الهرام لـ 218: البقاء مع النصر يشرفني والاحتراف طموحي

قال لاعب فريق النصر أحمد الهرام في تصريحات خاصة لـ 218 إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيستمر رفقة فريقه النصر الموسم القادم مضيفا في الوقت ذاته أنه يطمح لخوض تجربة احترافية.

وأضاف الهرام أن بقاءه في النصر يعد شرفا كبيرا بالنسبة له لكن الاحتراف يغريه بشكل كبير خاصة أنه قد خاض تجربة سابقة في دوري الدرجة الأولى الأردني.

وتطرق الهرام في حواره مع 218 إلى خروج النصر أمام حسنية أكادير المغربي بنتيجة كبيرة بعد المستوى القوي الذي ظهر به الفريق في الأدوار السابقة قائلا إن الابتعاد عن التدريبات لفترة طويلة قبل مواجهة الفريق المغربي والظروف التي تعانيها البلاد أقصت النصر بهذه الطريقة.

وحول توقف النشاط حاليا بسبب فيروس كورونا ذكر الهرام أنه ملتزم بالحجر الصحي بنسبة كبيرة كما يقوم بخوض التدريبات اليومية في مضمار المدينة الرياضية بمدينة بنغازي للحفاظ على لياقته البدنية قدر الإمكان استعدادا للاستحقاقات القادمة.

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