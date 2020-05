في خطوة جديدة نحو رفع الإغلاق واستعادة الوضع الطبيعي، كشفت مسودة اتفاق أن ألمانيا بصدد السماح باستئناف مباريات الدوري الألماني لكرة القدم.

وبحسب اتفاق بين المستشارة الألمانية انغيلا ميركل ومختلف الولايات، حصلت فرانس برس على نسخة منها، فإن ألمانيا تنوي السماح باستئناف دوري كرة القدم الذي توقف منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وتشير مسودة الاتفاق إلى أن استئناف بطولات الدوري في ألمانيا سيكون خلال شهر مايو الجاري.

وجاء في المسودة بأن إقامة مباريات الدرجتين الأولى والثانية سيكون “من أجل الحد من الأضرار الاقتصادية” للأندية الست والثلاثين، وهي فكرة “مقبولة” اعتبارا من تاريخ معين في مايو، وفقا لفرانس برس.

ومن المنتظر أن يتم تحديد تاريخ استئناف المباريات خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال بالهاتف في وقت لاحق اليوم الاربعاء بين ميركل ورؤساء الولايات الألمانية، البالغ عددها 16 ولاية، بحسب هذه الوثيقة.

جدير بالذكر أنه لم يتضح من خلال المسودة ما إذا كانت المباريات ستجري بدون جمهور وخلف الأبواب الموصدة

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

The post الدوري الألماني يحصل على الضوء الأخضر لاستئناف مبارياته appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا