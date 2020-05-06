الأندية الإيطالية تعود للتدريبات إستعداداً للموسم

تقرير 218

نفد صبر الأندية الإيطالية وبدأت في لملمة اللاعبين تحضيراً لاستئناف الدوري الإيطالي بعد التوقف منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في البلاد.

ورغم التناقض بين تصريحات المسؤولين في وزارة الرياضة والاتحاد الإيطالي ورابطة اللاعبين بشأن عودة عجلة المسابقات من عدمها ها هي الفرق تعود للتدريبات ولو بشكل مختصر تأهباً لخوض المباريات واكتمال اللاعبين المحترفين في جل الأندية .

وكان فريق ساسولو السباق بعودة لاعبي الفريق للتدريبات حيث وضع النادي خطة تجمع بين خمسة لاعبين للتدرب بشكل منفرد في كل ساعة وذلك تخوفاً من انتشار فيروس كورونا.

أما المتصدر يوفنتوس فاستأنف التدريبات الفردية وسط إجراءات مشددة للمرة الأولى منذ تعليق النشاط حيث قام البيانكونيري بإجراء الفحوصات على كل اللاعبين لاتباع مسار استعادة الجاهزية التنافسية.

وأكد إنتر ميلانو أن التدريبات ستقتصر فقط على اللاعبين الذين وجدوا الفترة الماضية في إيطاليا ولم يغادروها على أربعة ملاعب في مركز سونينغ تقسم على أربعة لاعبين في كل ملعب فيما سيدخل المحترفون العائدون مرحلة جديدة من الحجر الصحي للتأكد من سلامتهم بشكل كامل قبل استئناف التدريبات الكاملة للفريق.

ويتأهب الميلان لخوض التمارين بصورة استثنائية بشكل فردي حيث بدأ النادي اللمباردي في عمل فحوصات شاملة للاعبين وذلك للامتثال الكامل للأنظمة المعمول بها في البلاد وفقا لتعميم وزارة الداخلية.

ورغم عدم صدور قرار رسمي بعودة التدريبات إلا أن الأندية بدأت بالفعل التمارين في مراكزها في ظل ترقب من أندية أخرى تضع خططها للعودة التدريجية فهل دقت ساعة عودة السيريا آ؟

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