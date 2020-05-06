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تعشيب ملعب نادي اليرموك يصل مراحله الأخيرة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مسؤول المشروعات بالهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق محمد المجدوبي، إن ملعب نادي اليرموك قد وصل لنسبة إنجاز عالية.

وأضاف المجدوبي في تصريح له على الصفحة الرسمية للوزارة أن الملعب تم تعشيبه صناعيا ووصل للمرحلة الأخيرة كما سيتم تطوير المدرجات ومرافق النادي بالكامل.

وتسعى الهيئة العامة للشباب والرياضة لاستكمال مشاريعها في تطوير البنية التحتية في البلاد واستثمار مرحلة التوقف الرياضي في الفترة الحالية.

وكان محمد المجدوبي قد قام خلال اليومين الماضيين بتخصيص مساحة زمنية لزيارة المدينة الرياضية في نالوت ومقر فوج الكشافة وبعض الساحات الرياضية الشعبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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