اخبار الرياضة

مباراة استعراضية في بنغازي تضم نجوم الأندية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استضاف ملعب باركي بن عيسى بمنطقة وسط البلاد في مدينة بنغازي مباراة استعراضية جمعت مجموعة من نجوم كرة القدم في المدينة.

وشارك اللاعبون أحمد وإسلام الهرام وعمر بوخريص وعبدالله بلعم وسفيان بن عمران وعبد رالقادر المصري وعوض المبسوط وصدام الورفلي ومفتاح مخلوف في المباراة التي شهدت أيضا متابعة عدد كبير من سكان المنطقة.

وتشهد مدينة بنغازي في الأيام الماضية حركة كبيرة على صعيد تنظيم المباريات الاستعراضية عقب تعذر انطلاق الدوريات الرمضانية بصورة منتظمة بسبب فيروس كورونا وقرار هيئة الرياضة تعليق المنافسات الرياضية إلى إشعار آخر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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