مباراة استعراضية في بنغازي تضم نجوم الأندية

استضاف ملعب باركي بن عيسى بمنطقة وسط البلاد في مدينة بنغازي مباراة استعراضية جمعت مجموعة من نجوم كرة القدم في المدينة.

وشارك اللاعبون أحمد وإسلام الهرام وعمر بوخريص وعبدالله بلعم وسفيان بن عمران وعبد رالقادر المصري وعوض المبسوط وصدام الورفلي ومفتاح مخلوف في المباراة التي شهدت أيضا متابعة عدد كبير من سكان المنطقة.

وتشهد مدينة بنغازي في الأيام الماضية حركة كبيرة على صعيد تنظيم المباريات الاستعراضية عقب تعذر انطلاق الدوريات الرمضانية بصورة منتظمة بسبب فيروس كورونا وقرار هيئة الرياضة تعليق المنافسات الرياضية إلى إشعار آخر.

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