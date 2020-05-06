اخبار الرياضة

ميلان متمسك ببقاء الجزائري بن ناصر

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لا يزال ميلان متمسكا ببقاء نجمه الجزائري إسماعيل بن ناصر رغم العروض التي انهالت عليه في الفترة الماضية آخرها من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولا يريد ميلان الذي تعاقد مع اللاعب الجزائري الصيف الماضي قادما من فريق امبولي الإيطالي مقابل 16 مليون يورو التفريط في لاعبه معتبرا إياه من ركائز الفريق.

وتلقى الفريق الإيطالي في الأيام الماضية اتصالات من نظيره الفرنسي لبدء المفاوضات وانتقال أفضل لاعب شاب في بطولة أمم أفريقيا الماضية إلى حديقة الأمراء إلا أن النادي اللومباردي تمسك باللاعب وأبدى عدم الرغبة في بيعه.

وسيعود ميلان إلى التدريبات خلال اليومين القادمين استعدادا لعودة منافسات الدوري المتوقف منذ شهر مارس الماضي جراء تفشي فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك