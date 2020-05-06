ميلان متمسك ببقاء الجزائري بن ناصر

لا يزال ميلان متمسكا ببقاء نجمه الجزائري إسماعيل بن ناصر رغم العروض التي انهالت عليه في الفترة الماضية آخرها من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولا يريد ميلان الذي تعاقد مع اللاعب الجزائري الصيف الماضي قادما من فريق امبولي الإيطالي مقابل 16 مليون يورو التفريط في لاعبه معتبرا إياه من ركائز الفريق.

وتلقى الفريق الإيطالي في الأيام الماضية اتصالات من نظيره الفرنسي لبدء المفاوضات وانتقال أفضل لاعب شاب في بطولة أمم أفريقيا الماضية إلى حديقة الأمراء إلا أن النادي اللومباردي تمسك باللاعب وأبدى عدم الرغبة في بيعه.

وسيعود ميلان إلى التدريبات خلال اليومين القادمين استعدادا لعودة منافسات الدوري المتوقف منذ شهر مارس الماضي جراء تفشي فيروس كورونا.

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